Michelle Hunziker e Ramazzotti di nuovo insieme | che succede?

Leggi tutta la notizia su velvetgossip

(Di venerdì 23 agosto 2024) Traed Erosè sempre rimasto un bel rapporto. I due però negli ultimi anni, complice anche la nascita del piccolo Cesare, si sono “ritrovati”, facendo sperare anche in un ritorno di fiamma. A coronare le indiscrezioni arriva anche la vacanza tuttiappassionatamente. Vacanze in famiglia pered Eros. I due ex, dopo tanti anni dal loro addio, pare si siano riscoperti e ritrovati complici come una volta. Un atteggiamento che fa sperare in un ritorno di fiamma, che però per il momento sembra essere abbastanza lontano. Ecco cosa stando tra i due.di, foto Instagram – VelvetGossiped Eroshanno avuto una storia memorabile. I due si sono conosciuti nel 1995 e solo un anno più tardi sono diventati genitori della loro unica figlia Aurora