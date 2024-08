Gli alimenti più idratanti per il nostro organismo

Leggi tutta la notizia su nonewsmagazine

(Di venerdì 23 agosto 2024) Durante l’estate, rimanere idratati è vitale. Quando le temperature salgono, ilcorpo cerca di raffreddarsi attraverso il sudore, il che porta a una perdita di liquidi che è necessario compensare. Questa disidratazione può causare problemi di salute, come mal di testa, affaticamento, crampi muscolari e persino colpi di calore. È quindi fondamentale trovare il modo di reintegrare i fluidi persi. Bere acqua non basta: ecco perché glisono così importanti Mentre bere molta acqua è senz’altro una soluzione efficace, possiamo anche optare per gli, ossia ricchi d’acqua. Secondo la nutrizionista Avery Zenker, “l’acqua assunta attraverso il cibo viene assorbita più lentamente rispetto ai liquidi, portando a un’idratazione più sostenuta”.