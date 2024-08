Divorzio di Ben e Jennifer | i due motivi che hanno portato alla rottura

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di venerdì 23 agosto 2024) Martedì scorsoLopez ha depositato i documenti per la richiesta dida Ben Affleck. Da mesi circolavano rumor sulla crisi dei Bennifer, con annesse teorie e ipotesi che avevanoa liti furiose edei due divi. Adesso una fonte vicina a JLo ha rivelato chebase di questaci sarebbe il caratteraccio dell’attore di Gone Girl L’amore bugiardo. “Lei ha fatto di tutto per mandare avanti la relazione. Ma lui era sempre più egoista, scontroso, impossibile da accontentare la maggior parte delle volte. Era diventato impossibile stargli accanto e tutti noi lo abbiamo visto. Gli amici stessi pensano che lui sia egoista e spesso negativo come persona. Lei cercava costantemente di sollevargli il morale, di tirarlo su. Per diverso tempo lei ha tenuto duro, ma era diventato impossibile.