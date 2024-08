Un Borgo di Libri presentato il cartellone della settima edizione

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di giovedì 22 agosto 2024) Caserta. Il basco Amets Arzallus Antia, lo scrittore più amato da Papa Francesco, l’argentino Fernando Bermudez, Maurizio De Giovanni e i procuratori Gratteri, Cantone e De Lucia, i disegnatori di Topolino e la Pimpa, Antonio Polito con De Gasperi, Pino Imperatore con Virgilio. E poi, i ricordi di Kerouac, Pirandello e Kafka, Patrizio Oliva che racconta le Olimpiadi. Trentadue appuntamenti in undici giorni e altri ne arriveranno per altrettante serate all’insegna del divertimento,cultura eriflessione. Ladi “Undi”, il festival letterario finanziato e promosso dal Comune di Caserta e ideato e diretto da Luigi Ferraiuolo, in programma a Casertavecchia dal 27 agosto, è stata presentata stamani presso la Sala Giunta del Comune di Caserta, e ha visto gli interventi del Sindaco di Caserta, Carlo Marino, e di Luigi Ferraiuolo.