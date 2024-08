Tre bombe carta contro la villa del presidente dimissionario Giove | dure contestazioni dei tifosi contro il Taranto Calcio

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 22 agosto 2024) Gesti intimidatori e. Tresono state lanciate e fatte esplodere la scorsa notte (mercoledì, 21 agosto) nelladi Leporano di Massimodel club pugliese: non ci sono feriti. Sul posto, è intervenuta anche la Digos per effettuare i rilievi. Un escalation di avvenimenti, specchio di una spaccatura totale tra la tifoseria e la società in vendita, culminati con un corteo di protesta in città (terminato con un presidio sotto il Municipio). Al centro delle polemiche, i problemi relativi all’utilizzo dello stadio Iacovone, che sarà oggetto di ristrutturazione in vista dei Giochi del Mediterraneo 2026. La commissione pubblico spettacolo, infatti, non si è ancora espressa in merito.