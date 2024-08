L’addio al pinguino gay di Sidney arruolato come icona Lgbt commuove e scatena il web Il giallo del post di Repubblica 

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di giovedì 22 agosto 2024)di Magic, ilgay dello zoo didi 8 anni, al fedele compagno Sphen, deceduto per cause naturali a 11 anni, ha commosso tutti e inondato il web di reazioni e commenti. È morto in Australia uno dei partner della famosa coppia di pinguini gay diventata dal 2018 un simbolo in tutto il mondo per la loro unione. Galeotto fu l’incontro al Sea Life Sydney Aquarium, una comunità che oggi, toccata dale dalla reazione di Magic alla dipartita dell’amico, racconta e commenta: «Ha iniziato immediatamente a cantare, ha riferito la struttura – e segnala tra gli altri il Corriere della sera –. Seguito in coro dall’intera colonia ospitata».