Gerardina Trovato mai stata depressa e da Barbara d' Urso solo minch*ate

(Di giovedì 22 agosto 2024)è tornata al centro dell'attenzione grazie a recenti interviste e apparizioni pubbliche che hanno gettato nuova luce sulla sua carriera e sulla sua vita personale. In particolare, la cantante ha smentito alcune delle voci più insistenti che hanno circolato sul suo conto negli ultimi anni, chiarendo finalmente alcuni aspetti della sua storia personale. Durante un'intervista a MowMag emerge chenon ha mai sofferto di depressione, ma quello che si è detto sulla sua salute negli ultimi anni è pura illazione. La cantante ha spiegato che, sebbene soffra di nevrosi ossessiva, non ha mai affrontato episodi depressivi come spesso è stato erroneamente riportato: "Pure depressiva si sono inventati, non bastava la nevrosi ossessiva?" ha ironizzato, cercando di dissipare le voci che hanno a lungo oscurato la sua vera condizione.