Sinner e il caso doping l’assenza di Ferrara e Naldi negli ultimi tornei ha una spiegazione | le loro leggerezze dietro il rischio squalifica

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Un’assenza nel box di Jannikche, forse, non è più una semplice casualità. Al torneo di Cincinnati – vinto proprio dal numero 1 al mondo – e anche in alcuni precedenti apparizioni una fotografia ben chiara: nel suo “angolo” riservato erano presenti solo l’amico-manager Alex Vittur e i due allenatori Simone Vagnozzi e Darren Cahill. All’appello mancavano Umberto(il preparatore atletico) e Giacomo(il fisioterapista). Nulla di preoccupante, all’apparenza. Ora, invece, è tutto più chiaro. Il ruolo diIn seguito alla nota ufficiale circa la positività involontaria alper tracce di Clostebol di, si è compreso come i due addetti alla cura del fisico del campione altoatesino hanno giocato un ruolo determinante nella vicenda, a causa di una catena diche avrebbe potuto portare a unadi 18 mesi.