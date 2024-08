Settembre andiamo Fuga dall’overtourism Nelle agenzie di viaggi è boom bassa stagione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Vacanze a? Perfette per chi non ama il caos e decisamente più convenienti dal punto di vista economico rispetto ai mesi di alta, favorite negli ultimi anni dal prolungamento dell’estate oltre il tradizionale trimestre estivo (giugno-agosto). Fattori, questi, che hanno portato a un aumento significativo dei vacanzieri di, come confermano ledipisane. "è uno dei mesi in cui registriamo il maggior numero di prenotazioni, - afferma Vanessa Piampiani della Katinka Travel - probabilmente per via dei prezzi più abbordabili. Inoltre, la gente va più volentieri in vacanza sul finire dell’estate perché è possibile visitare con tranquillità località ricercate e affollate in periodo di alta".