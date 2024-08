Riassunto | Organon e Lilly estendono ad altri 11 mercati l’accordo di commercializzazione di farmaci contro l’emicrania

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di mercoledì 21 agosto 2024)espande la gamma globale di prodotti diper disturbi che interessano in maniera sproporzionata le donne.colpisce infatti le donne in proporzione tripla rispetto agli uomini.i JERSEY CITY, N.J.–(BUSINESS WIRE)–(NYSE: OGN), un’azienda sanitaria a livello globale interamente dedicata alla salute della donna, ha annunciato di aver ampliatocon Eliand Company () per diventare distributore e sponsor esclusivo del farmaco perEmgality® (galcanezumab) nei seguentiaggiuntivi: Canada, Colombia, Israele, Corea del Sud, Kuwait, Messico, Qatar, Arabia Saudita, Taiwan, Turchia ed Emirati Arabi Uniti. L’ampliamento della partnership si basa sul ruolo dicome distributore e sponsor esclusivo di Emgality in Europa dal febbraio 2024.