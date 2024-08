Palacios-Inter l’accordo non è mai stato così vicino | ultimi dettagli da limare – SI

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Tomase l’si avvicinano a grandi passi all’inizio della propria avventura insieme. Il difensore argentino potrebbe approdare all’nei prossimi giorni, stante un accordo quasi definito. PASSO IMPORTANTE – Tomasè il difensore scelto dalla dirigenza dell’per completare la batteria dei braccetti sinistri insieme ad Alessandro Bastoni. L’argentino, come riportato da Gianluigi Longari a Sportitalia, rappresenta il nome ritenuto ideale dai nerazzurri in base ai dati raccolti in questi mesi dagli scout del club meneghino. Il suo profilo èindividuato in una rosa di opzioni vagliate dalla dirigenza dell’nella finestra estiva di calciomercato. Ora è il momento di concretizzare il vantaggio acquisito.