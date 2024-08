GP Olanda 2024 Vasseur | Pista stretta qualifica fondamentale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 21 agosto 2024) “Siamo arrivati alla pausa estiva con un buon Gran Premio del Belgio con la pole position e un piazzamento da podio con Leclerc, risultati che ci hanno dato fiducia. Ripartiamo da Zandvoort, unae tortuosa nella quale saràogni piccolo dettaglio, soprattutto in. Come al solito ci concentreremo su noi stessi cercando di estrarre il massimo del potenziale dal nostro pacchetto. Conoscendo i valori in campo questa stagione, e considerate le caratteristiche dellaè lecito attendersi una lotta sul filo dei centesimi”. Queste le parole di Frederic, team principal Ferrari, alla vigilia della conferenza stampa piloti che introdurrà il weekend del GP d’, sul circuito di Zandvoort. GP: “” SportFace.