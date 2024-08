Cina | Museo del palazzo aumentera’ disponibilita’ biglietti per singoli visitatori

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Pechino, 21 ago – (Xinhua) – Ildeldi Pechino ha adottato una serie di misure per aumentare ladiper i. Il, uno dei siti turistici piu’ popolari della capitale cinese, ha aumentato la quota giornaliera didel 25% rispetto a 40.000 per alleviare la pressione suidurante l’alta stagione estiva, e la stessa misura sara’ applicata anche ad altri periodi di punta, ha dichiarato Su Yi, a capo del dipartimento digitale e di informazione del. Ivengono ora rilasciati in lotti su periodi piu’ lunghi a partire dalle 20:00, invece di essere rilasciati tutti in una volta, ha affermato Su. I musei hanno goduto di una crescente popolarita’, soprattutto durante le festivita’, in quanto sempre piu’ persone stanno sviluppando un interesse per la cultura tradizionale cinese.