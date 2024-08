Tuttosport – I tre motivi per cui Thiago Motta ha schierato Mbangula

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di martedì 20 agosto 2024) 2024-08-20 20:06:07 Continuano i commenti sui social a seguito dell’ultima notizia riportata da: Chi si aspettava di vedere Samueltitolare della Juventus nella prima di campionato? Beh, forse neanche lui poteva crederci quando nella riunione tecnica di ieri pomeriggio,ha pronunciato il suo nome fra quelli che avrebbero iniziato la partita contro il Como. Se poi gli avessero detto che oltre all’esordio avrebbe anche segnato il primo gol,ci avrebbe creduto ancora di meno, ma questa è un’altra storia. In molti, infatti, si chiedono perchéha scelto un ragazzo che arriva dalla Next Gen (e che con la Next Gen aveva giocato, per esempio, la sfida in famiglia del 6 agosto) per completare la linea dei tre dietro Vlahovic, composta da Yildiz e Weah.