Disagio mentale e stress la dieta che aiuta è questa | lo studio innovativo

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di martedì 20 agosto 2024), secondo unorecente c’è unain particolare chead alleviare i sintomi. Di cosa si tratta. L’équipe statunitense che si è occupata dellonon intende fermarsi qui: il prossimo obiettivo sarà quello di esplorare in maniera più approfondita come differenti modelli alimentari possano influenzare specifiche funzioni cerebrali e comportamenti umani. Queste ricerche potrebbero fornire ulteriori conferme sui benefici complessivi di un tipo die suggerire nuove strategie integrate per promuovere il benessere psicofisico globale delle persone., lamigliore -notizie.comLamediterranea si conferma non solo un alleato prezioso per la salute fisica ma emerge come un potente strumento anti, capace di mitigare il