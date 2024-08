Auguri Gabriele del Belgio | il nuovo scapolo royal compie 21 anni

Leggi tutta la notizia su amica

(Di martedì 20 agosto 2024) Con gli scapolidegliDuemila ormai accasati – il principe William e il principe Harry su tutti – l’attenzione ormai si concentra sulle nuove generazioni di reali: Christian di Danimarca, Sverre Magnus di Norvegia, Emanuele edel. Ed è proprio quest’ultimo, il secondogenito di re Filippo e della regina Mathilde, a finire oggi sotto i riflettori.del21Nato il 20 agosto 2003, oggidel21. Un compleanno particolarmente importante, essendo la soglia dell’età comunemente definita «maggioranza universale». Detto in altri termini, da oggi in poi, il principeè penalmente, civilmente e legalmente responsabile di qualunque cosa faccia o dica in ogni Paese del mondo.