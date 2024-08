Tel Aviv il fidanzato è un ostaggio di Hamas | la straziante cena nel giorno della Festa dell’amore VIDEO

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 19 agosto 2024)di Tu Be-av (giornata di celebrazione), amara in Israele, segnata dall’acuta nostalgia di chi non c’è più o è ancora nelle mani di, vivo o morto. Così come nel casogiovane Ziv che ieri sera alla vigiliapopolare festività ha prenotato un tavolo per due sul lungomare di Tel. La bottiglia di vino, la pasta, due piatti, due bicchieri per festeggiare, ma di fronte a lei sull’altra sedia soltanto una foto. Quella di Eliya Cohen, 27 anni, rapito al festival Nova il 7 ottobre e ancora nelle mani dinei tunnel di Gaza. Per l’occasione Ziv ha indossato un vestito rosso, come si vede nelpostato su Facebook, attaccato al tavolino un piccolo cartello, “Il mioè ancora prigioniero a Gaza”. Nelle immagini si vedono i passanti che l’abbracciano, piangono con lei.