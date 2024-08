Smartphone Samsung Galaxy A25 5G 8+256GB Blue Black in offerta su Amazon al 39% di sconto

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di lunedì 19 agosto 2024) L’di oggi ci permette di acquistare loA25 5G (al prezzo di 224,21€, con unodel 39% sul prezzo consigliato di 369,00€ e un risparmio di 144,79€. Il prodotto è disponibile a questo indirizzo; esso gode di disponibilità immediata, sarà venduto e spedito da.it ed è idoneo alla spedizione gratuita. LoA25 5G (è un dispositivo pratico è affidabile, perfetto per chi non è alla ricerca di un modello di alta fascia ma pretende comunque un ottimo livello di funzionalità e sicurezza. Il design esterno è semplice ma particolare, con la scocca in plastica dal rivestimento anti-impronte.