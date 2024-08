La Lazio al fantacalcio | i titolari chi prendere chi evitare

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 19 agosto 2024) Milano, 20 agosto 2024 – Napoli, Milan, Juventus, Fiorentina, Torino e, sono solo alcune delle squadre che si presentano ai nastri di partenza della Serie A 2024/2025 con un nuovo allenatore e, dunque, con un nuovo ciclo da cominciare. Laè reduce da una annata travagliata, con il cambio in panchina e Tudor che ha fatto da traghettatore fino al settimo posto con cui è stato chiuso il campionato. L’esempio lampante che in casaè l’anno zero non è solo il cambio di allenatore, ma soprattutto il primo anno dove a vestire la maglia biancoceleste non ci sarà nemmeno uno tra Luis Alberto, Felipe Anderson e Ciro Immobile, un trio che spesso ha fatto le fortune di tanti fantallenatori.