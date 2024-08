Imma Polese travolta dalle critiche | un famoso personaggio tv la difende

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di lunedì 19 agosto 2024) Lo scorso febbraioha avuto una brutta notizia, quando la Corte di Cassazione ha confermato la confisca della Sonrisa, la famosa struttura del programma di Real Time, Il Castello delle Cerimonie. Il prefetto di Napoli, Michele Di Bari ha dichiarato che la magistratura ha accertato l’abuso edilizio e che non si potrà tornare indietro: “Il destino della struttura è segnato. Ho incontrato il sindaco e ci rivedremo una volta che avrà a disposizione la sentenza, ma solo per valutare come affrontare il problema occupazionale determinato dalla chiusura“. La figlia del Boss delle Cerimonie a marzo ha dichiarato di volersi rivolgere alla Corte di Strasburgo: “Vogliamo rivolgerci alla Corte di Strasburgo. Siamo in pena anche per i nostri dipendenti, che sono la nostra famiglia. Stiamo parlando di oltre cento persone che si ritroverebbero senza lavoro.