Duomo gli strappano la collana d’oro sulle scale della metropolitana lui li insegue | tre arrestati

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 19 agosto 2024) Milano – “Puntato” da tre sconosciuti che lo hanno aggredito e derubatoche indossava. È successo in pieno centro a Milano, nella stazionedi piazza. I tre malviventi hanno cercato di far perdere le proprie tracce correndo verso via San Raffaele ma la vittima del colpo, un 21enne, li ha inseguiti. I poliziotti presenti in zona hanno ricevuto immediatamente l’allarme e bloccato due dei tre rapinatori. In azione gli agenti6/a SezioneSquadra Mobile milanese, nel corso di un servizio per il contrasto dei reati predatori in zona Centro. Secondo quanto riferito i giovani marocchini si sono dichiarati minorenni ma sono risultati poi essere maggiorenni e sono statiper rapina aggravata e false attestazioni a Pubblico Ufficiale sulla loro identità.