Come si propone Diva Futura il film che porta la rivoluzione del porno all' italiana a Venezia 81

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di lunedì 19 agosto 2024) Dopo la serie Supersex, questa volta tocca araccontare l’universo delmade in Italy. L'opera seconda di Giulia Louise Steigerwalt (Settembre) approda in concorso alla Mostra del Cinema di2024. Il, prodotto da Matteo Rovere, conduce negli anni ’80 e ’90, tra gli uffici dell’agenziadi Riccardo Schicchi, colui che tentò di rivoluzionare la cultura di massa dando vita ale alle cosiddette “star”. Di cosa parlaSiamo usciti dai Settanta e siamo ancora lontani dal nuovo millennio quando Riccardo Schicchi (Pietro Castellitto), con la sua agenzia, prova a trasformare l'utopia hippie dell'amore libero in un nuovo fenomeno: il