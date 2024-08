Maltempo in Italia nubifragio nella Tuscia Domani allerta arancione in Toscana

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di domenica 18 agosto 2024) Una parentesi diinterrompe l’estate in. Laè la regione più colpita con forti temporali che già dalla notte scorsa hanno provocato l'allagamento della Passeggiata di Viareggio, in provincia di Lucca. I vigili del fuoco di Viterbo nel corso della giornata sono poi intervenuti per numerosi danni causati dall'ondata diche da questa mattina si è abbattuta sull'intero territorio provinciale. L'ondata diche si è abbattuta sullaha causato numerosi danni con allagamenti e crollo di alberi. Tra le zone più colpite dal, oltre Vetralla, anche la zona del lago di Vico, in particolare la strada provinciale Valle di Vico che collega la strada Cimina a Ronciglione. Qui in un primo momento ilaveva procurato piccoli allagamenti e la caduta di alcune piante.