L’odissea di un padre La ex lo accusa di maltrattamenti il tribunale archivia tutto | Non vedo mia figlia da un anno

(Di domenica 18 agosto 2024) Empoli, 18 agosto 2024 – Une tre settimane che non vede né sente sua. La madre l’ha portata via con sé quando il 2 agosto di unfa ha deciso di andarsene di casa lasciando all’uomo che è stato il suo compagno per quasi dieci anni una denuncia per. E qui che per questo, residente nell’empolese, inizia un calvario che ancora non è finito. "Screzi e litigi con la mia compagna ne abbiamo avuti come li htutte le coppie, ma non le ho mai alzato un dito. Con miaho sempre avuto un rapporto meraviglioso: era ed è la mia ragione di vita. Quello che è successo non me lo spiego ancora".