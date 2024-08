L’isola dei Famosi arriva la svolta alla conduzione

Leggi tutta la notizia su velvetgossip

(Di domenica 18 agosto 2024) Anche il palinsesto invernale non è ancora iniziato non viene perso di vista nemmeno il futuro delle trasmissioni che ormai andranno in onda a primavera inoltrata. È il caso dedei, che quest’anno potrebbe non essere esente da ulteriori cambiamenti, soprattutto. L’ultima edizione dedeiha lasciato dietro di sé emozioni contrastanti. Ladi Vladimir Luxuria, infatti, ha lasciato un po’ perplesso il pubblico. Anche se i numeri hanno rivelato sensazioni abbastanza positive, Pier Silvio Berlusconi starebbe ancora decidendo cosa fare per la prossima edizione. Nel frattempo, spuntato anche nuove dichiarazioni da parte della probabile sostituta.dei: chi ci sarà, foto Screenshot – VelvetGossipQuest’annodeiha visto non pochi cambiamenti.