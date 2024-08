Spezia c' è una nuova sfida per il mister dei miracoli

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 17 agosto 2024) Luca D’Angelo è un allenatore a cui piacciono le sfide. Tutta la sua carriera, ilpescarese, sia da calciatore che da tecnico, l’ha costruita facendo leva sul sacro fuoco delle motivazioni. E sulla volontà ferrea di emergere, costruendo sempre squadre che fossero a sua immagine e somiglianza, senza tralasciare il minimo dettaglio. E così è stato anche a La, fin da quando (era il 15 novembre dello scorso anno) venne nominato nuovo tecnico degli Aquilotti, allora terzultimi in Serie B con 10 punti dopo 13 turni, con cui sottoscrisse un contratto fino al termine della stagione, con opzione di prolungamento per la successiva in caso di salvezza. Uno che, nelle difficoltà, sembra trovare il meglio di sé: dopo due sconfitte iniziali, ecco, allora, le prime due vittorie, che arrivarono contro Ascoli e Bari.