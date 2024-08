L’economia delle opportunità Kamala Harris svela il suo piano economico

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di sabato 17 agosto 2024) La vicepresidente degli Stati Uniti e candidata democratica alle prossime elezioni presidenziali,, ha presentato il suodurante un comizio a Raleigh, North Carolina. In un discorso mirato a definire le priorità della sua amministrazione,ha introdotto il concetto di "economia", un modello che mira a garantire a tutti i cittadini la possibilità di competere e prosperare, indipendentemente dalla loro origine o condizione economica."La chiave per creare l'economiaè investire sulla nostra classe media. È decisivo," ha dichiarato. Questo messaggio sottolinea l'impegno della candidata nel sostenere coloro che si trovano al centro dell'economia americana, considerati fondamentali per la crescita e la stabilità del paese.