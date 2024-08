Coppa Italia | L’Arezzo sfida l’Ascoli al comunale

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di sabato 17 agosto 2024) Domani sera, alle 21:00,affronteràalper il secondo turno diarriva da una vittoria per 2-1 contro il Gubbio, maè pronto a dare battaglia, come ha dichiarato il tecnico Troise, sottolineando la motivazione e la preparazione della sua squadra. Troise ha ribadito l’importanza di affrontare questacon la giusta mentalità, riconoscendo l’impatto emotivo della prima gara ufficiale in. Nonostante le poche amichevoli disputate,ha dimostrato un buon seguito e l’allenatore intende dare continuità alla buona prestazione vista contro la Vis Pesaro. Tuttavia, ha sottolineato che la partita di domani sarà diversa, con nuove sfide da affrontare.