SKY – Lukaku in attesa Il Chelsea non ha aperto alla proposta del Napoli Settimana prossima decisiva

(Di venerdì 16 agosto 2024) Ilfissa il prezzo a 40 milioni, iloffre 25 milioni più bonus: la situazione potrebbe sbloccarsi a breve. NOTIZIE MERCATO. La trattativa traper l’acquisto di Romelupotrebbe giungere a una svolta importante nei prossimi giorni. Secondo l’ultimo aggiornamento di Massimo Ugolini di Sky, il club partenopeo ha avanzato unadi 25 milioni di euro più 5 milioni di bonus per il cartellino dell’attaccante belga, ma ilnon ha mostrato segni di apertura verso questa offerta. Ilaveva previsto un’operazione complessiva di 30 milioni di euro, cercando di garantirsi così l’acquisto di, ex giocatore di Inter e Roma. Tuttavia, la dirigenza del, attualmente ferma sulla richiesta di circa 40 milioni di euro, non sembra intenzionata a ridurre la propria valutazione del centravanti.