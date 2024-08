La Russia cerca operai per scavare trincee nel Kursk | 2500 dollari al mese nessun pericolo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 16 agosto 2024) Londra, 15 agosto 2024 – Putin assumenel. Come riportato dal britannico ISW (Institute for the Study of War), lasta costruendoper fermare l’avanzata dell’esercito ucraino, penetrato ormai per decine di km nel territorio russo. Le nuove fortificazioni sono apparse nelle immagini satellitari Maxar raccolte il 12 agosto, a sud-ovest di Lgov lungo l'autostrada E38 Lgov-Rylsk-Glukhov, circa 17 chilometri a nord del punto massimo dell'avanzata ucraina nella regione di. This handout satellite image taken on August 12, 2024 and released on August 14, 2024, by Maxar Technologies shows trenchline parallel to E38 highway west of Lgov, southwestern. A new series of defensive trenches have been built near Lgov and parallel to the E38 highway. A new trench is visible extending east from the village of Selektsionnyi (location: 51.635, 35.