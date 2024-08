Kamala più vicina di Trump alla vittoria i media Usa tirano la volata ai dem

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 16 agosto 2024) Il Washington Post scrive che il vicepresidente americanoHarris diventerebbe il favorito alle elezioni presidenziali se si tenessero adesso. Da quando Joe Biden ha abbandonato la corsa alle elezioni, il livello di sostegno per Harris in tutto il Paese è aumentato indi 2 punti percentuali. Allo stesso tempo, è in testa in due dei sette Stati indecisi (Wisconsin e Pennsylvania), guadagnando unadi 2,1 punti percentuali dopo la decisione di Biden. Inoltre, Harris ha significativamente ridotto il suo vantaggio sul repubblicano Donaldnel Michigan, staccando l'ex presidente di meno di 1 punto percentuale, e nei prossimi giorni probabilmente raggiungerà il suo livello di sostegno nello stato.