Al via la corsa alla presidenza sport mondiale Malago' è candidabile

Leggi tutta la notizia su agi

(Di giovedì 15 agosto 2024) AGI - Un mese esatto per presentare la propria candidatura a presidente del Comitato Olimpico Internazionale (Cio). Entro il 15 settembre ogni membro del Cio che desideri candidarsi per le elezioni - si terranno nel corso della 143/esima Sessione del 18-21 marzo 2025 ad Atene - deve dichiarare la propria intenzione di candidarsi inviando una lettera al presidente del Cio. Il giorno seguente il Cio pubblicherà l'elenco definitivo dei candidati che potranno iniziare la loro campagna elettorale. L'attuale presidente del Cio, Thomas Bach ha già annunciato che non si ricandiderà per un terzo mandato. Ufficialmente laterminerà il 24 giugno 2025, dopo 4305 giorni a capo dello. Il 10 settembre del 2013, l'ex campione olimpico di scherma venne eletto successore del belga Jacques Rogge.