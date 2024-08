Urso | L’Italia che produce ha rialzato la testa cresciamo più di Francia e Germania

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 14 agosto 2024) “Nessuna battuta d’arresto, anzi. Il Pil crescerà quest’anno in Italia più che ine in; gli occupati sono aumentanti di 805 mila unità dall’inizio della legislatura, di cui 66 mila nella manifattura, l’export nel primo trimestre ha eguagliato quello del Giappone”. Così Adolfo, ministro delle Imprese e del Made in Italy, in una intervista a La Stampa. L’esponente di FdI spiega al quotidiano del gruppo Gedi perché cresce la Cig. “La Cassa integrazione è uno strumento che accompagna le fasi di riconversione produttiva, come stiamo facendo, investendo nei settori del futuro: microelettronica, tecnologia green, aerospazio, farmaceutica, cantieristica e nautica” e “ora dobbiamo lavorare insieme per affiancare il nucleare all’energia rinnovabile. È un binomio assolutamente necessario per garantire energia sicura, pulita e soprattutto a prezzi contenuti”.