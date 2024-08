Racconti di Montagna Presentazione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Interessante iniziativa di Associazione Tre Mulini, Ecomuseo e Sistema Museale: sabato 17 agosto, alle 17, verrà presentato ai Giardini di Palazzo Achilli: "di", un libro che nasce da anni passati a conoscere lada parte della giovane autrice, Martina Toninelli. "E’ una guida – si legge nella–, masenza itinerari e cartelli. E’ un insieme diin cui, per non perdere il sentiero, il senso importante non sarà quello dell’orientamento: i sensi che vi serviranno in questo viaggio della vita, in cui ogni strada non porta a Roma, ma alla Natura, sono quelli che usiamo per percepire il mondo intorno a noi. Conoscerete attraverso gli occhi della protagonista luoghi forse a voi già noti o forse no, lo farete attraverso i profumi che vi arriveranno trasportati dal vento, i colori dei fiori, la pioggia che cade, i rumori degli abitanti del bosco.