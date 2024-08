Napoli ombrelloni abusivi affittati a Mappatella Beach | 5 denunciati IL VIDEO

Leggi tutta la notizia su primacampania

(Di mercoledì 14 agosto 2024)è tra i luoghi più iconici del Ferragosto napoletano. La celeberrima spiaggia sul Lungomare Caracciolo, su cui vigila la statua di Armando Diaz nella rotonda che prende il suo nome, è un lembo di sabbia libera. Meta di napoletani per un bagno a costo zero, di turisti in cerca di sole, folklore e di una cartolina della città. E’ anche fonte di guadagni illeciti per chi ritiene il bene pubblico un territorio neutrale da conquistare. Parliamo dei “furbetti dell’ombrellone”, gruppi organizzati che noleggiano a pagamento lettini e riparo dal sole, occupando indebitamente il litorale. I carabinieri della compagnia diCentro, con la preziosa collaborazione di agenti della Polizia Municipale, hanno organizzato un servizio di controllo sul lungomare più famoso della città.