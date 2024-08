Melgrati blinda la porta | Spal il treno da prendere

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Ha difeso ladellanell’esordio ufficiale in Coppa Italia contro l’Atalanta Under 23, dimostrando buona efficacia nel gioco coi piedi, e nel complesso ha già dato l’impressione di dare una certa sicurezza al reparto difensivo. Riccardo, 30 anni, sarà il portiere titolare delladopo l’esperienza a Lecco, che lo hato fino alla Serie B: "Sono molto legato a quella realtà – le sue prime parole –, a Lecco abbiamo fatto qualcosa di straordinario raggiungendo la cadetteria, e andando oltre a qualche problema di natura dirigenziale, estraniandoci da tutto e pensando solo al campo. E’ stata una cavalcata forse irripetibile, ma il mio tempo lì era finito: quando ti chiama una società come la, in una piazza storica e blasonata come Ferrara, fai fatica a pensare di nonal volo quel