La destra non ha costruito un’egemonia politica ha solo occupato tutti i posti disponibili

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Come ha scritto Carlo Galli nel suo interessantissimo libretto “Laal potere – Rischi per la democrazia?” (Raffaello Cortina Editore), i meloniani hanno fatto irruzione per la prima volta nelle stanze del potere «e sono entrati per restare, perché anche se non sono di eccelsa levatura sono conservatori tutt’altro che passatisti e anzi sono adeguati ai tempi calamitosi della post-liberaldemocrazia e della violenza globalmente circolante». Si vedrà presto se l’esperimento verrà coronato da successo. Difficile dirlo ora, a quasi due anni dalla vittoria elettorale del 2022: Meloni pare ancora forte di consensi pur senza riuscire – è ancora una tesi di Galli – a costruire una vera egemonia, cioè una teoriavincente. Ci hanno provato e ci provano ma prendendo la questione dal lato sbagliato.