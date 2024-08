È azzurra la prima atleta transgender alle Paralimpiadi La storia di Valentina Petrillo | l’idolo Mennea la transizione il documentario

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 14 agosto 2024) L’parteciperàfrancesi, in programma dal 28 agosto all’8 settembre., napoletana, 50 anni, sarà latransessuale dellaa partecipare. Ipovedente da quando aveva 14 anni – a causa della sindrome di Stargardt – la velocista correrà nella categoria femminile T12 (prove su pista con l’aiuto di una guida) per i 200 e 400 metri. Ha iniziato il suo percorso didi genere nel 2019, quando aveva 45 anni, dopo molto tempo in cui ha cercato di adattarsi a ciò che la società le imponeva. Durante la giovinezza il suo idolo fu Pietro, a Parigi – oltre alla vittoria – cercherà di lanciare il suo personale messaggio, come dichiarato a Fanpage: “Io devo dare una speranza, voglio diventare il simbolo di un mondo che si sta ribellando“.