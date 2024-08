Di cosa parla Fiore mio il primo film da regista di Paolo Cognetti

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Arriverà nei cinema come uscita-evento, il 25, 26 e 27 novembre,mio, ildocumentario che vede il debutto alla regia di(che lo ha anche scritto e interpretato) e che è stato presentato in anteprima mondiale al Locarnofestival 2024 (7- 17 agosto) nella serata di pre-apertura.sul red carpet del LocarnoFestival LocarnoFestival / Ti-Press Dopo il successo di Le otto montagne, tratto dal suo romanzo del 2017, che al festival di Cannes del 2022 aveva vinto il premio della giuria – la regia era della coppia Felix Van Groeningen e Charlotte Vandermeersch, mentre i due protagonisti erano Alessandro Borghi e Luca Marinelli – non stupisce chesi stato tentato dall’idea di fare untutto suo. Oltretutto perre sempre di montagna, tema che attraversa tutta la sua produzione, dal libro autobiografico Il ragazzo selvatico.