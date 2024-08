Coni cosa succede ora Il giro di nomine ai vertici dello sport Ma Zaia si sfila subito

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Rossi L’imbarazzo è assoluto. Nella chatItaliae, il luogo più esclusivoitaliano, dove 200 personalità del palazzo – ministri, presidenti di federazione, dirigenti, manager e facce note al grande pubblico – solitamente discutono e motteggiano in vigile libertà sulle sortiitaliano, ora sembra sceso un gelo fuori stagione. La dichiarazione di sfratto del presidente delMalagò, pubblicizzata in punta di diritto dal ministroAndrea Abodi nella coda dei Giochi parigini, paralizza il dibattito. Non solo e non tanto perché Abodi fa parte dell’invidiata consorteria telematica, ma soprattutto perché la polarizzazione del caso pone a rischio di strumentalizzazione qualsiasi ragionamento. E la dirigenzaiva, in Italia e non solo, è ambito di esercitata furia vendicativa.