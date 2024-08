Whatsapp cosa succede se tieni premuta l’icona sul telefono | in pochissimi lo sanno

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di martedì 13 agosto 2024)è una delle app più utilizzate sui nostri smartphone. In questo articolo scoprirete una funzionalità sconosciuta. La nota applicazione statunitense è stata creata nel 2009 e fa parte del gruppo Meta dal 2014. Conta oltre cinque miliardi di download e sviluppa aggiornamenti a cadenza fissa, erogando sempre maggiori servizi ai suoi utenti.seper 2 secondi, incredibile! (Canva) – cityrumors.itUna delle ultime novità riguarda la possibilità di inviare dei brevi videomessaggi istantanei al posto dei vocali. Essi si possono registrare in modo molto semplice e veloce e possono essere inviati in tempo reale. La durata massima è sessanta secondi e per registrarli dovete solo toccaredel messaggio vocale per passare alla modalità video.