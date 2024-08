Siamo in pericolo ad Agosto | il nuovo metodo dei ladri per entrare nelle case

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di martedì 13 agosto 2024)è certamente il mese preferito daiper agire: ecco cosa fanno per non sbagliare il “colpo”, ecco come ci si può difendere. La casa è considerata un po’ il nostro fortino, soprattutto perché nella maggior parte dei casi abbiamo fatto grandi sacrifici per poterla acquistare. È anche per questo che ci vorremmo sentire sempre al sicuro quandotra le mura domestiche, senza correre il rischio di ricevere la “visita”, decisamente poco gradita, dei. Purtroppo, però, è una situazione che deve essere messa in conto e che si sta verificando sempre più frequentemente. Isono diventati sempre più ingegnosi per non sbagliare – Foto Cityrumors.itUn tempo si pensava fosse più a rischio chi vive in zone isolate, ora invece non basta più nemmeno avere un’abitazione in un luogo dove sono presenti altri vicini per pensare di non correre alcun rischio.