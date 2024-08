Psycho | tutto quello che c’è da sapere sul film

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di martedì 13 agosto 2024) Psyco: trama, cast e streaming delsu Rete 4 Stasera, martedì 13 agosto 2024, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Psyco,del 1960 diretto da Alfred Hitchcock e interpretato da Janet Leigh, Anthony Perkins, John Gavin e Vera Miles. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Phoenix, venerdì 11 dicembre, ore 14:43. Marion Crane, bella e giovane segretaria di un’agenzia immobiliare, è innamorata di Sam Loomis, imprenditore e proprietario di un negozio di ferramenta, con il quale ha intrapreso da tempo una relazione nascosta, fatta di fugaci incontri in albergo durante la sua pausa pranzo. Quel giorno il proprietario conclude un affare da 40 000 dollari per una casa nuova. L’acquirente, invece di pagare con assegni, porta con sé 400 biglietti da 100 dollari.