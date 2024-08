Lancio senza corda | Tom Cruise con chi ha litigato prima della cerimonia di chiusura delle Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 13 agosto 2024) Tomavrebbecon gli organizzatorididi Parigi. Il motivo? Avrebbe voluto calarsi dal tetto dello Stade de Franceladi sicurezza per rendere il salto più "credibile". L'attore americano, 62 anni, è stato incaricato di prendere la fiamma olimpica e portarla da Parigi a Los Angeles, dove si svolgerà la prossima edizione dei Giochi nel 2028. A preoccuparsi per la sua richiesta di lanciarsiprotezioni sono stati in primis i suoi amici, che anche in altre situazioni starebbero cercando di frenare la sua passione per le acrobazie sempre più rischiose. Lo spettacolo avrebbe richiesto ben 18 mesi di preparazione: alla fine Tomè stato legato a un'imbracaturadel, però, avrebbe discusso con i produttori per ladi sicurezza, che era chiaramente visibile.