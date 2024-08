Kate Middleton ultime notizie | nuove priorità familiari e apparizioni pubbliche centellinate

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di martedì 13 agosto 2024)e il Principe William non si sono certo dimenticati di manifestare il loro entusiasmo e supporto per le Olimpiadi di Parigi 2024, celebrando i successi del team della Gran Bretagna in un video condiviso sui loro canali social. Nonostante l’assenza fisica dai Giochi, la coppia reale ha voluto essere presente virtualmente, dimostrando ancora una volta il loro incondizionato sostegno agli atleti britannici. Questo momento pubblico è solo una parte del complesso mosaico che caratterizza l’attuale fase della vita di. Infatti, le suesono poco frequenti a causa del tumore che sta combattendo. Un ex corrispondente reale della Bbc, a questo proposito ha riferito che la principessa vuole concentrarsi esclusivamente sulla sua famiglia.