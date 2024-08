Caos Napoli l’agente incontra il presidente | addio annunciato

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di martedì 13 agosto 2024) Si fa strada l’inaspettata cessione del calciatore, ore decisive per il suo futuro: succederà questa sera. Ore di calciomercato infuocate in casa. Gli azzurri vivono un momento particolarmente delicato, come manifestato dalla doppia sfumata trattativa nel reparto di centrocampo: al mancatodi Jens Cajuste al Brentford ha fatto seguito l’incredibile beffa Brescianini. Dopo le visite mediche svolte in mattinata a Villa Stuart, l’arrivo del pupillo di Antonio Conte è saltato a causa di alcune condizioni che la società partenopea ha provato a cambiare a ridosso della firma. L’atteggiamento degli azzurri non è stato gradito dal Frosinone, che ha congelato l’affare ed è a un passo dall’accordo con l’Atalanta.