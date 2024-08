Bimba di due anni investita nel parcheggio dell’ospedale | madre sotto shock

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 13 agosto 2024) Una tragedia ha colpito la città di Torino questa mattina, quando una bambina di appena dueè morta dopo essere statada un’automobile nelSan GiovBosco. La piccola, che era stata immediatamente trasferita all’ospedale Infantile Regina Margherita a causa delle gravissime lesioni riportate, non è riuscita a sopravvivere nonostante gli sforzi incessanti del personale medico. L’incidente si è verificato mentre la bambina era in compagnia della, la quale, secondo le ricostruzioni, stava chiedendo l’elemosina nel. Un’automobilista, durante una manovra, ha investito accidentalmente la piccola. La donna al volante, colpita da un forte stato didopo l’incidente, è stata anch’essa ricoverata in ospedale.