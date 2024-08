Atletica i giovani dell’Italia verso Los Angeles 2028 | Doualla Escalona Inzoli Nappi Valensin e tanti altri Si può sognare

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 13 agosto 2024) L’Italia dell’ha salutato le Olimpiadi di Parigi 2024 con un argento (Nadia Battocletti sui 10000 metri) e due bronzi (Andy Diaz nel salto triplo e Mattia Furlani nel salto in lungo), ma la squadra vale decisamente di più di quei tre podi. Il dominio agli Europei e la serie di prestazioni di lusso offerte nel corso dell’anno, o anche il sesto posto nella classifica a punti dei Giochi, certificano la caratura del movimento. Inevitabile però guardare al futuro e pensare alle Olimpiadi di Los: quali sono ida tenere d’occhio? Kellyè un vero e proprio portento: ad appena 14 anni ha corso i 100 metri in 11.46, fermandosi ad appena 19 centesimi dal record del mondo under 15. Danieleè invece il miglior under 16 al mondo nel salto in lungo con i 7.90 metri timbrati al Meeting di Savona e poi ha conquistato il bronzo agli Europei Under 18.