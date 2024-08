Allerta caldo eccessivo in Emilia Romagna | le previsioni per Ferragosto e quando finisce

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 13 agosto 2024) Bologna, 13 agosto 2024 – L’continua ad essere rovente con ilche non molla la presa e prosegue ad attanagliare la nostra regione con temperature altissime e notti tropicali. Sicuramente fino, poi nel fine settimana dovrebbe arrivare una tregua.: ecco dove Si estende dunque anche a domani, mercoledì 14 agosto, l’gialla per temperature estreme nelle province di Reggio, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini. “Per mercoledì 14 agosto – recita il bollettino diramato dagli esperti di Arpae – è prevista la persistenza di temperature massime elevate, in particolare nelle zone di pianura interna centro-orientale, con valori superiori a 37° gradi e punte anche superiori a 38 gradi nei centri urbani.