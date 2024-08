Notte bianca | che pienone Ascoli brinda al successo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 12 agosto 2024) Mauro Orsini della Compagnia dei Folli lo aveva detto nel corso della conferenza stampa di presentazione dell’evento: "è la città ideale per una serata come ‘Lail circo e la luna’ perché con il suo travertino che fa riflettere le luci, i suoi angoli suggestivi ideali per il teatro di strada e le due piazze meravigliose, si presta bene ad ospitare una serata che non è solo unama è una kermesse di musica, di spettacolo e di magia". Niente di più vero. La quarta edizione di quella che da sempre è la ‘di San Lorenzo’ è stata l’ennesimo grandedi un progetto che migliora di anno in anno regalando emozioni sempre maggiori. Tantissima gente, migliaia di turisti, attività commerciali che hanno lavorato sin dal primo pomeriggio e soprattutto uno show che ha trasformato il centro storico in un palcoscenico a cielo aperto.